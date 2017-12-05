وصول ومغادرة 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، إضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، إضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أن غادر الميناء في الرابعة والنصف مساء أمس الإثنين القطار رقم 2471، وفي العاشرة والنصف القطار رقم 2442، وفي السادسة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2460 بحمولة إجمالية 3910 طن قمح، في حين غادر 129 سيارة بحمولة 6060 طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 145089 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10307 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5500 طن يوريا، و 3250 طن فوسفات، و 2300 طن مولاس، و 1800 طن ملح، و 800 طن جبس.