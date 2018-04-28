وصول ومغادرة 19 سفينة حاويات ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 حاويات و4 بضائع عامة، وغادرت 4 حاويات و7 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأضاف أنه

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 حاويات و4 بضائع عامة، وغادرت 4 حاويات و7 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1280 طن قمح، في حين غادرت 70 سيارة نقل محملة بـ 3255 طن قمح.

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 174514 طنًا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19332 طناً.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7500 يوريا و17029 طن ملح، و4500 طن حديد بليت، و7414 طن رمل وإعادة تصدير 1300 طن كسب فول صويا.