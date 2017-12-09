وصول ومغادرة 19 سفينة حاويات بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينتى حاويات و8 أخريات بضائع عامة، وغادرت 3 سفن حاويات، و6 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، بالإضافة إلى 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأض

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينتى حاويات و8 أخريات بضائع عامة، وغادرت 3 سفن حاويات، و6 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، بالإضافة إلى 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء 3 قطارات، بحمولة إجمالية 3931 طن قمح، في حين غادر 117 سيارة بحمولة 3808 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 138287 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58149 طنًا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10030 طن فوسفات، و3700 طن يوريا، و4400 طن مولاس، و3000 طن كسر حجارة.