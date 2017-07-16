وصول ومغادرة 19 سفينة بميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وصرح ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة الميناء بأنه في إطار تشجيع الاتجاه إلى تفعيل زيادة نسبة المنقول بالسكة الحديد جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى، كما غادر عدد (103) سيارة بحمولة(5159) طن قمح.

ولفت المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 11763 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73472 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من الميناء شملت 7600 طن يوريا و 100 طن فوسفات و 2800 طن ملح و 1500 طن علف بنجر، مضيفا أنه جار حاليا شحن السفينة الهولندية STORNES بحمولة 9160 طن من كسر الحجر (الدقشوم) والتى تقوم بأعمال ردم مواسير خطوط الغاز لتثبيتها فى قاع البحر المتوسط.