وصول ومغادرة 19 سفينة بميناء دمياط اليوم

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتم



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء قطار بحمولة 1291 طن قمح، في حين غادر 146 سيارة نقل بحمولة 6884 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 78458 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88536 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4800 طن يوريا و4200 طن فوسفات و18400 طن ملح و2872 طن رمل.

