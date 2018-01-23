وصول ومغادرة 19 سفينة بميناء دمياط اليوم الثلاثاء 23 يناير

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءا

محمود محسن:



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز أن غادر الميناء في السادسة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2472، وفي الواحدة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2459، بحمولة إجمالية 2623 طن قمح، في حين غادر 102 سيارة نقل محملة بـ 4538 طن قمح.



جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62247 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77947 طنا.



ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 طن يوريا و 1410 طن فوسفات و 1700 طن رمل و 11780 طن ملح و 500 طن حديد بليت.

