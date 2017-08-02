وصول ومغادرة 19 سفينة بميناء دمياط الأربعاء 2 أغسطس

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى، موضحا أنه غادر الميناء عدد (105) سيارة بحمولة 5212 طن قمح وعدد (3) قطارات بحمولة 3708 طن قمح.

ولفت المركز إلي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 74653 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50497 طنا.

وجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 760 طن يوريا و4700 طن فوسفات و420 طن كحول و3960 طن ملح و5000 طن ذرة.