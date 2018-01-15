وصول ومغادرة 19 سفينة بضائع بميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى ا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2481، وفي الخامسة صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2472، بحمولة إجمالية 2644 طن قمح، في حين غادر 69 سيارة نقل محملة بـ 3226 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 78806 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 102115 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2400 طن يوريا و 24700 طن ملح و 4400 طن رمل .

