وصول ومغادرة 18 سفينة حاويات وبضائع عامة لميناء دمياط

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه، أن إجمالي عدد السفن الموجودة…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 111636 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 139511 طنا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة ( 2563 ) طن قمح، فضلا عن عدد (130) سيارة بحمولة (6456) طن قمح، ويذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4700 طن يوريا و820 طن فوسفات و12000 طن ملح و9000 طن علف بنجر.