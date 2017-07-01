وصول ومغادرة 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 6567 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 105777 طنًّا.

في السياق نفسه غادر الميناء (50) سيارة بحمولة (2153) طن قمح.