وصول ومغادرة 18 سفينة حاويات وبضائع عامة ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات و6 بضائع عامة، فيما غادرت 3 أخريات حاويات و6 بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم السبت، جاء فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، فضلاً عن 27 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجرا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات و6 بضائع عامة، فيما غادرت 3 أخريات حاويات و6 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم السبت، جاء فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، فضلاً عن 27 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء 3 قطارات، بحمولة إجمالية 3931 طن قمح، في حين غادرت 58 سيارة بحمولة 2887 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 176433 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53437 طنًا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4790 طن فوسفات، و4335 طن يوريا، و4650 طن حديد بلت، وإعادة تصدير 1800 طن ذرة.