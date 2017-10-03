وصول ومغادرة 18 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، فضلا عن 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إ

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، فضلا عن 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن غادر الميناء في السابعة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2446 محمل بـ 1239 طن قمح، في حين غادر 109 سيارة بحمولة 5092 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169901 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40083 طنا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6500 طن يوريا، و 2000 طن فوسفات، و 2700 طن مولاس، و 700 طن كسب صويا، و 2400 طن رمل.