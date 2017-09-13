وصول ومغادرة 18 سفينة حاويات ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 5 سفن حاويات و5 أخريات بضائع عامة، فيما غادرت 3 حاويات و5 بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 23 أخريات بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 5 سفن حاويات و5 أخريات بضائع عامة، فيما غادرت 3 حاويات و5 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 23 أخريات بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في الحادية والنصف مساء أمس الثلاثاء، القطار رقم 2457 وفي الخامسة صباح اليوم الأربعاء، القطار رقم 2481 بحمولة إجمالية 2611 طن قمح، في حين غادر 75 سيارة بحمولة 3659 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 166781 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72184 طنًا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 9300 طن يوريا.