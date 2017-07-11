وصول ومغادرة 18 سفينة بميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إت

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 46739 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 83480 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء عدد (92) سيارة بحمولة (4746) طن قمح علاوة على قطاران بحمولة ( 2430 ) طن قمح، وجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا و3980 طن فوسفات و11850 طن ملح.