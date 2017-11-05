وصول ومغادرة 17 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 9 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 14 سفينة بالمخطاف الخارجي

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي ان غادر الميناء في الثانية والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2442، وفي السابعة والنصف صباح اليوم القطار رقم 2461، بحمولة إجمالية 2594 طن قمح، في حين غادر 99 سيارة بحمولة 5144 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي الى ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 153101 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51861 طنا.

وفي غضون ذلك استقبل الميناء في الثالثة مساء أمس السبت قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 30740 طن يوريا و 6430 طن فوسفات و 4150 طن رمل.