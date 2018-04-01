وصول ومغادرة 17 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة .وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخو

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة .

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في العاشرة مساء أمس السبت القطار رقم 2467 بحمولة إجمالية بـ 1300 طن قمح، في حين غادر 109 سيارة نقل محملة بـ 5290 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 174457 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

الجدير بالذكر أن الميناء استقبل في السابعه صباح اليوم الأحد قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 500 طن يوريا و 2000 طن فوسفات.