وصول ومغادرة 17 سفينة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه غادر الميناء 32سيارة بحمولة 1481 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 66725 طنًا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 16400 طن يوريا و5200 طن فوسفات.