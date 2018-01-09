وصول ومغادرة 17 سفينة بميناء دمياط الثلاثاء 9 يناير

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن غادر الميناء في الحادية عشر والنصف مساء أمس الإثنين القطار رقم 2471، وفي الثالثة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2466 بحمولة إجمالية 2463 طن قمح، في حين غادر 110 سيارة نقل بحمولة 5084 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 86424 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 42428 طنا، يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7800 طن يوريا و 2200 طن ميثانول و 4100 طن رمل.