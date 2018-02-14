وصول ومغادرة 17 سفينة بضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 10 سفن بضائع عامة .وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 11 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراء

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 10 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 11 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء 87 سيارة نقل محملة بـ 3763 طن قمح .

وأشار المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 110334 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24704 طنا .

ولفت المركز الاعلامي إلى أن استقبل الميناء في الثانية والنصف مساء أمس الأربعاء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 20550 طن يوريا، و 1500 طن فوسفات، و 5300 طن ملح، و 4030 طن رمل، و 570 طن ألواح جبس .

وتجدر الإشارة إلى أن الكراكة مكه تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 250446 متر مكعب، وذلك حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء .

