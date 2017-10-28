وصول ومغادرة 16 سفينة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و6 بضائع عامة، فيما غادرت 6 أخريات حاويات وبضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -اليوم السبت- أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 26 سفينة، بالإضافة إلى 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام الإجراءات.وأضاف

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و6 بضائع عامة، فيما غادرت 6 أخريات حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -اليوم السبت- أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 26 سفينة، بالإضافة إلى 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام الإجراءات.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران سكة حديد بحمولة إجمالية 2687 طن قمح، في حين غادرت 101 سيارة بحمولة 4767 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 161488 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58214 طناً.

ولفت إلى أن العاملون يحملون بساحة الميناء النهرى قطار سكة حديد بخام السكر تمهيدًا لنقله.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا، و5630 طن فوسفات، و1550 طن ملح.