وصول ومغادرة 16 سفينة لميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و7 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان صادر له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13 سفينة، بالإضافة إلى 14 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إت

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و7 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان صادر له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13 سفينة، بالإضافة إلى 14 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 102698 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 161122 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن غادر الميناء قطاران بحمولة 2618 طن قمح، فضلاً عن 138 سيارة بحمولة 6927 طن قمح.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 13675 طن يوريا، و5000 طن ميثانول، و200 طن أسمنت، و1018 طن رمل.