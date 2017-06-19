وصول ومغادرة 16 سفينة حاويات وبضائع ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فى حين غادر الميناء 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، علاوة على 12 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجر

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فى حين غادر الميناء 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، علاوة على 12 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 77216 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 122214 طنا.

وفى السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة ( 1273 ) طن قمح، بالإضافة إلى (116) سيارة بحمولة (5470) طن قمح.

وأشار المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 19702 طن يوريا و 2568 طن فوسفات و 3300 طن علف بنجر و 3180 طن رمل و 909 أطنان نترات أمونيوم و 3500 طن سماد سائل.