وصول ومغادرة 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 20 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 20 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في الخامسة والنصف مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2474، وفي الثانية عشرة صباح اليوم الخميس القطار رقم 2468 بحمولة إجمالية 2624 طن قمح، في حين غادر 59 سيارة بحمولة 2792 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168272 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48877 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 22800 طن يوريا، و 2000 طن ملح، و 4940 طن رمل زجاجي .