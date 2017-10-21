وصول ومغادرة 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، إضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، إضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2601 طن قمح، في حين غادر عدد ( 84 ) سيارة بحمولة 4156 طن قمح.

وجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 161608 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17700 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 9500 طن يوريا، وإعادة تصدير 562 طن كسب صويا.