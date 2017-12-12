وصول ومغادرة 16 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 8 سفن بضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 30 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 30 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أن غادر الميناء في الثامنة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2481، وفي الواحدة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2471، وفي السادسة صباح اليوم القطار رقم 2470، بحمولة إجمالية 3764 طن قمح، في حين غادر 123 سيارة بحمولة 5864 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 146646 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49919 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه جارٍ تحميل قطار بخام السكر من ساحة الميناء النهري.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5670 طن فوسفات و 3600 طن ملح وإعادة تصدير 5000 طن فول صويا