وصول ومغادرة 16 سفينة حاويات ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 3 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أنه غادر الميناء قطار محمل بـ 1305 طن قمح، كما غادر 98 سيارة نقل محملة بـ 4861 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 153506 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 8500، طن يوريا و 3355 طن فوسفات، 4145 طن رمل، و 300 طن شبة، وإعادة شحن 3000 طن كسب فول صويا.