وصول ومغادرة 16 سفينة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 47883 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 109594 طنا.

وفي السياق نفسه، غادر الميناء قطاران بحمولة 2530 طن قمح، علاوة على 94 سيارة بحمولة 4112 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 3300 طن يوريا و310 أطنان نترات أمونيوم و3940 طن رمل و3600 طن مولاس و5400 علف بنجر.