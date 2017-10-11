وصول ومغادرة 16 سفينة بميناء دمياط.. الأربعاء

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، فضلا عن 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، فضلا عن 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أنه غادر الميناء في التاسعة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2444، وفي السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2460 بحمولة إجمالية 2605 طن قمح، في حين غادر 84 سيارة بحمولة 3923 طن قمح.

وفي السياق نفسه، أضاف المركز أنه جارٍ تحميل قطار حاويات بحمولة من خام الرخام لشحنها إلي المناطق الصناعية بحلوان.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171246 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24468 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 15700 طن يوريا و320 طن علف و2000 طن رمل زجاجي.