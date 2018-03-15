وصول ومغادرة 16 سفينة بضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، و4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن





استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، و4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر الميناء 138 سيارة نقل محملة بـ5958 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 157486 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 32337 طنًّا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6780 طن يوريا و4944 طن فوسفات و600 طن رمل و750 طن ألواح جبس.