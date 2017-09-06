وصول ومغادرة 15 سفينة ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة. وأوضح المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 29 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأوضح المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 29 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السادسة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2452، وفي السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2460 بحمولة إجمالية 2659 طن قمح، في حين غادرت 65 سيارة بحمولة 3373 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 177227 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58028 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2000 طن يوريا و 10000 طن فوسفات و 4000 طن ملح و إعادة تصدير 2100 طن ذرة