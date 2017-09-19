وصول ومغادرة 15 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 24 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 24 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في التاسعة والنصف مساء أمس الاثنين القطار رقم 2446، وفي السابعة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2444 بحمولة إجمالية 2583 طن قمح، في حين غادر عدد 101 سيارة بحمولة 4970 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 174449 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57740 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4500 طن يوريا، و 5300 طن فوسفات، و 4500 طن رمل زجاجي، و 3870 طن مولاس، و 380 طن مخلفات بنجر، وإعادة تصدير 4900 طن ذرة.