وصول ومغادرة 15 سفينة حاويات وبضائع عامة بدمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2537 طن قمح، في حين غادر 180 سيارة بحمولة 5364 طن قمح.

وجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 135987 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59154 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 11272 طن يوريا و 3065 طن فوسفات و 1550 طن رمل.