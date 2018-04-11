وصول ومغادرة 15 سفينة بميناء دمياط اليوم الأربعاء

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراء

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر 112 سيارة نقل محملة بـ 4845 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 139991 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

الجدير بالذكر أن الميناء استقبل في الواحدة صباح اليوم الأربعاء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 23400 طن يوريا، و 2920 طن فوسفات، 4850 طن رمل، و 3000 طن مولاس، و 1140 طن حديد بليت.