وصول ومغادرة 15 سفينة بضائع عامة بميناء دمياط اليوم السبت

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن غادر الميناء قطار بحولة إجمالية 1251 طن قمح، في حين غادر 61 سيارة نقل محملة بـ 2428 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168462 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29620 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4600 طن رمل، و 1780 طن يوريا، و 7891 طن فوسفات، و 410 طن كبريتات أمونيوم، و 200 طن ملح، و 1604 طن أسمنت.