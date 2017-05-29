وصول ومغادرة 14 سفينة ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى14 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجر

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى14 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 114545 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 144079 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة ( 1320 ) طن قمح، فضلا عن (138) سيارة بحمولة (7017) طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5700 طن يوريا و 3370 طن فوسفات و 9500 طن مل.