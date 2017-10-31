وصول ومغادرة 14 سفينة حاويات وبضائع ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 17 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 17 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أنه غادر الميناء في الحادية عشرة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2476، وفي السادسة من صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2474، بحمولة إجمالية 2581 طن قمح، في حين غادر 68 سيارة بحمولة 3280 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 158279 طنا، والقمح في مخازن القطاع الخاص 60499 طنا.

يشار إلى أن الميناء استقبل في الواحدة مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من شملت 3000 طن يوريا و 700 طن نترات أمونيوم.



