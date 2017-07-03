وصول ومغادرة 14 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إ

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 25787 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 102824 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء عدد (51) سيارة بحمولة (2354) طن قمح، ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5100 طن يوريا و750 طن ملح و1200 طن رمل.