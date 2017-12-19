وصول ومغادرة 14 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة .وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السادسة والنصف مساء أمس الاثنين القطار رقم 2449، وفي الحادية عشر والنصف القطار رقم 2461، وفي السابعة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2442 بحمولة إجمالية 3832 طن قمح، في حين غادر 122 سيارة بحمولة 6431 طن قمح .

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 106243 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34128 طنا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 طن يوريا و 4000 طن فوسفات و 3100 طن مولاس و 7650 طن رمل و 2300 طن أسمنت .