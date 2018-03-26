وصول ومغادرة 14 سفينة حاويات وبضائع عامة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2469 محمل بـ 1276 طن قمح، في حين غادر 59 سيارة نقل محملة بـ 2713 طن قمح .

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 176353 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24266 طنا .

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 16000 طن يوريا، و 5350 طن رمل .