وصول ومغادرة 14 سفينة حاويات ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و4 بضائع عامة، وغادرت 3 حاويات و4 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، و4 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأضاف أن غادر

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و4 بضائع عامة، وغادرت 3 حاويات و4 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، و4 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن غادر الميناء قطار محمل بـ 1288 طن قمح، في حين غادر 88 سيارة نقل محملة بـ 3828 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168177 طنًا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22724 طنًا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5800 طن يوريا، و5200 طن فوسفات، و4400 طن حديد بليت، و3600 طن علف بنجر.