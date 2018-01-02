وصول ومغادرة 14 سفينة حاويات بميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى ان

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أن غادر الميناء في الواحدة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2460، وفي الرابعة القطار رقم 2471 بحمولة إجمالية 2546 طن قمح، في حين غادر 116 سيارة نقل بحمولة 6262 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 60591 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 47782 طنا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 650 طن يوريا و 13700 طن ملح و2400 طن فوسفات.

