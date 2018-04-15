وصول ومغادرة 14 سفينة حاويات بدمياط اليوم الأحد

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، إضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، إضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز01:38 م ‎15/‎04/‎2018 أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2577 طن قمح، كما غادر 67 سيارة نقل محملة بـ 2948 قمح .

وأشار المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 141670 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23192 طنا.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 3500 طن يوريا و 3158 طن فوسفات 12842 طن رمل و 2460 طن ملح و 250 طن علف بنجر و 300 طن شبة.

