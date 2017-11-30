وصول ومغادرة 14 سفينة بضائع ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 10 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 10 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء قطاران بـحمولة إجمالية 2589 طن قمح، في حين غادر 85 سيارة بحمولة 6450 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 160837 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13542 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 8400 طن يوريا، و 11000 طن ملح، و 300 طن رمل، و 142 طن دخان.