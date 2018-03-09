وصول ومغادرة 14 سفينة بضائع عامة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و3 بضائع عامة، وغادرت 4 حاويات و3 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأضا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و3 بضائع عامة، وغادرت 4 حاويات و3 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن غادر الميناء قطاران بحمولة 2610 طن قمح، في حين غادرت 91 سيارة نقل محملة بـ 4308 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 113609 طنًا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35236 طنًا.

وأكد أن حركة الصادر من الميناء شملت 10720 طن يوريا، و4160 طن فوسفات، و1250 طن داى أمونيا، و3500 طن رمل، وإعادة تصدير 4035 طن كسب فول صويا.