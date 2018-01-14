وصول ومغادرة 14 سفينة بضائع بدمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انت

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أن غادر الميناء في التاسعة والنصف مساء أمس السبت القطار رقم 2481 محمل بـ 1308 طن قمح، في حين غادر 121 سيارة نقل محملة بـ 5611 طن قمح.

وأضاف أن حركة الصادر من الميناء شملت 4330 طن يوريا و 5000 طن فوسفات و 35700 طن ملح و 1400 طن رمل و 270 طن دخان.

وجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 74922 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104475 طنا.