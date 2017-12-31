وصول ومغادرة 13 سفينة حاويات وبضائع ميناء دمياط

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الأحد، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة ، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف ا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الأحد، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة ، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن الميناء غادره في التاسعة مساء أمس، القطار رقم 2467 وفي الواحدة صباح اليوم، القطار رقم 2461 بحمولة إجمالية 2489 طن قمح، في حين غادره 129 سيارة نقل بحمولة 6503 أطنان قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 61071 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54222 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 11400 طن يوريا و 6400 طن ملح و 2500 طن فوسفات .