وصول ومغادرة 13 سفينة حاويات وبضائع ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 حاويات و 3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، علاوة على 5 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات ال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، علاوة على 5 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء في الحادية عشرة من مساء أمس الجمعة القطار رقم 2459 بحمولة 1299 طن قمح، في حين غادرت 75 سيارة بحمولة 3379 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 118117 طنا، والقمح في مخازن القطاع الخاص 43438 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5950 طن يوريا و 2923 طن فوسفات و 3400 طن رمل زجاجى.