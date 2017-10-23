وصول ومغادرة 13 سفينة حاويات وبضائع ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 3 بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 16 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.ولف

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 3 بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 16 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2472، وفي الحادية عشرة مساء أمس أيضا القطار رقم 2444 بحمولة إجمالية 2604 طن قمح، في حين غادر ( 51 ) سيارة بحمولة 5178 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169400 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16368 طن.

وفي هذه الأثناء استقبل الميناء في الرابعة مساء أمس قطارا محملا بـ 920 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز فى قاع البحر.

يذكر أن حركة الصادر شملت 11000 طن يوريا، و 100 طن فوسفات، و 1270 طن ملح، و 1800 طن رمل.