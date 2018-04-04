وصول ومغادرة 13 سفينة حاويات وبضائع ميناء دمياط في 24 ساعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطاريين بحمولة إجمالية 2559 طن، في حين غادر 90 سيارة نقل محملة بـ 4035 طن قمح .

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 177762 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 15100 طن فوسفات .