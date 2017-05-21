وصول ومغادرة 13 سفينة حاويات وبضائع عامة لميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظ



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 94801 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 161517 طنا.

وفي السياق نفسه، غادر الميناء قطاران بحمولة 2563 طن قمح، فضلا عن 134 سيارة بحمولة 6496 طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 11800 طن يوريا و7000 طن فوسفات و2000 طن علف بنجر و1500 طن رمل.